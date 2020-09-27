MasterChef'te Eray ve Emir birbirine girdi! ‘Benim delikanlılığımı sorgulamayın'

MasterChef Türkiye’de haftanın son dokunulmazlık oyununda kırmızı takım ve mavi takım karşı karşıya geldi. Oyun esnasında kırmızı takım yarışmacılarından Emir ve Eray birbirine girdi. Tansiyonun yükseldiği anlarda takım arkadaşları iki yarışmacıyı yatıştırmakta zorlandı.



Eray'ın eli Emir'in yemeğine çarptı ve Emir Eray'a “Sen bilerek oyun satıyorsun” sözleri ile isyan etti. Eray ise: “Bunu bana söyleyecek en son kişi sensin” cevabını verdi.

BENİM DELİKANLILIĞIMI SORGULAMAYIN

Eray Emir'e 'Siz benim delikanlılığımı sorgulamayın, delikanlı olun ikiniz de. Bana ondan sonra laf edin' çıkışında bulundu.

NEDEN TARTIŞTIKLARINI AÇIKLADILAR

MasterChef'e damga vuran tartışmanın nedeni de belli oldu.

Eray, 'O anda yemeklerin stresiyle oldu. Orada Emir ile birbirimize patladık. Sadece Emir ile aramda böyle bir konuşma geçti. Sonra birbirimizi kırdığımızı fark ettik şefim. Sonra Emir 'küs müyüz?' dedi. 'Ben seninle küser miyim? dedim. Sarıldık ve barıştık' açıklamasında bulundu.