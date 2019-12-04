Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7574
  • 6,3851
  • 273.087
  • 107701
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. MasterChef'te elenen yarışmacılar geri mi dönüyor? Murat, Suna, Eda ve Faruk Batuhan...

MasterChef'te elenen yarışmacılar geri mi dönüyor? Murat, Suna, Eda ve Faruk Batuhan...

MasterChef'te elenen yarışmacılar geri mi dönüyor" Murat, Suna, Eda ve Faruk Batuhan...

MasterChef Türkiye yarışması sona yaklaşılırken birbirinden farklı sürprizlerle seyirciyi şaşırtmaya devam ediyor.

Geçen hafta Kıvanç'ın elenmesinin ardından 7 kişi kalan yarışmacıları bu hafta büyük bir sürpriz bekliyor. MasterChef Türkiye'nin 60. bölüm fragmanında jüri üyeleri şaşırtan bir gelişmeyi açıklıyor.

ESKİ YARIŞMACILAR GERİ Mİ DÖNÜYOR?

MasterChef'in jürileri, eski yarışmacılardan Murat, Eda, Suna ve Faruk Batuhan'ın yemekleri tadacağını açıklıyor. Fragmanı izleyenler büyük bir şaşkınlık yaşarken, 'Eski yarışmacılar geri mi dönüyor?' sorusu akıllara geliyor. 

İŞTE OLAY YARATAN O FRAGMAN:


Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama: Düpedüz fikir ve emek hırsızlığıdır
7 milyonluk lüks villasıyla gündem olmuştu... Eşi bakın kim çıktı!
Kuruluş Osman dizisinde beklenmedik gelişme!
Can Yaman'ın yeni dizisi iptal edildi! İtalya'da sunuculuk yapacak
'Onu her haliyle çok seviyorum'
<p>Beşiktaş Jimnastik Kulübü´nün daha önce aynı yerde bulunan İnönü Stadyumu´nun yerine inşa edilen

Türkiye´nin İlk Akıllı Stadyumu: Beşiktaş Stadyumu

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Futbol kulüplerinden Ceren Özdemir paylaşımı!

Yine yaptı yapacağını bakın ormanın derinliklerine neden çukur açtı