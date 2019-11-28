MasterChef'te eleme oldu mu? Bu hafta MasterChef'te eleme adayları kim oldu?

MasterChef eleme potasında kimler var? sorusu yarışmayı yakından takip edenler tarafından aratılmaya başladı. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve 7’den 70’e birçok insana hitap eden MasterChef Türkiye yarışma programında eleme heyecan başladı. Yarışmanın 27 Kasım Çarşamba günü yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Menüde mantı çeşitleri vardı. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı bölümde eleme adayları da belli oldu. İşte MasterChef’in son bölümünde yaşananlar

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef’in 27 Kasım Çarşamba günü yayınlanan bölümde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandığı için mavi takım çok hırslıydı. Menüde Sinop Mantısı, Hıngal Mantısı, Kayseri Mantısı ve Tepsi Mantısı vardı. Yarışmacılar ellerinden gelen en iyi performansı sergilemeye çalıştılar. Şefler tadım sonrası puanlamaya geçti ve kazanan takımı açıkladılar. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandığı için bireysel dokunulmazlık oyunu kırmızı takım oyuncuları arasında oynandı. Yarışmacılardan Batuhan, Kıvanç, Alican ve Yasin bireysel dokunulmazlık oyununda birbirleriyle mücadele ettiler. MasterChef’te bir ilk yaşandı. Şefler hiçbir yarışmacının tabağını beğenmedi ve dokunulmazlığı kimse kazanamadı.

MASTERCHEF’TE ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Bireysel dokunulmazlık oyununda kırmızı takımdan kimse kazanamadığı için haftanın ikinci eleme adayları oylama ile belirlendi. Oylama sonucunda Batuhan en çok oyu alarak 3. eleme adayı seçildi. Daha sonra oylama devam etti ve 4. eleme adayı olarak Kıvanç potaya gönderildi. Oylama sonrası stüdyoda gergin anlar yaşandı.

Bu hafta eleme potasına giden isimler: Güzide, Rıfat, Kıvanç ve Batuhan oldu. Eleme oyunu 29 Kasım Cuma günü oynanacak.