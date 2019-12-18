MasterChef'te eleme adayları kimler? 18 Aralık MasterChef ödül oyununu kim kazandı?

MasterChef eleme potasında kimler var? sorusu eleme adaylarının hangi yarışmacılar olduğunu öğrenmek isteyen kişiler tarafından aratılmaya başladı. MasterChef’in 18 Aralık Çarşamba günü yayınlanan bölümünde ilk olarak ödül oyunu oynandı. Ödül oyununda yarışmadan elenen eski isimler stüdyoya geldi ve oyuna dahil oldular. Daha sonra ise haftanın son eleme adayını belirlemek üzere Ekin, Cemre ve Güzide arasında bir oyun oynandı. Peki, MasterChef’te haftanın son eleme adayı kim oldu? İşte yanıtı

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’in 18 Aralık Çarşamba günü yayınlanan bölümünde ödül oyun oynandı. Programdan daha önce elenen yarışmacılar yeniden stüdyoya geldi ve eğlence dolu dakikalar yaşandı. Elenen ve elenmeyen yarışmacılar kura çekimi sonrası birbirleriyle eşleşti ve ödül oyunu takımları oluşturuldu. 10 bin TL değerindeki ödül oyununda şefler yarışmacılardan Bonfile Dürüm, Kaşarlı Köfte ve Cordon Blue yapmalarını istediler. Günün sonunda ise ödül oyununu kazanan ikili Alican ve Yekaterina oldu ve 10 bin TL’nin sahibi oldu.

MASTERCHEF ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef’te haftanın son eleme adayı henüz belli olmadı. Belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.