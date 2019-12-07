MasterChef'te duygusal anlar... Sevilen yarışmacı elendi! Somer Şef gözyaşlarını tutamadı

MasterChef’te gözyaşları sel oldu! Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye programının son bölümünde oynanan eleme oyununda duygusal anlar yaşandı. Yarışmacılar arasından Yasin, Cemre ve Batuhan dokunulmazlık oyunununda mücadele ettiler.

Yasin’in en yakın arkadaşı Batuhan ile eleme oyununda finale kalması herkesi heyecanlandırdı. Yarışmadaki renkli kişiliği ve hareketli tavırlarıyla izleyenlerin, şeflerin ve yarışmacıların yüzünü güldürmeyi başaran Yasin MasterChef’e veda edince gözyaşlarına hakim olamadı. Sadece Yasin değil, Batuhan da duygusal anlar yaşadı.

ŞEFLER’DEN YASİN’E ÖVGÜ DOLU SÖZLER!

Somer Şef Yasin ile ilgili: “Senin burada başardıklarını biz biliyoruz. Kaç kişiye yenilmediğini de biliyoruz. Söylediklerin karşısında duygulanmamak elde değil. Dikkat çeken bir kişiliğin var. Bundan dolayı tepki alan da bir kişiliğin var. O tepkiler, sosyal medyada konuşulduğu gibi bize de geliyor. Ama şunu da kimse göz ardı edemez ki senin insanlığına bakışımızı sadece biz değil bütün Türkiye alkışlamalı. Gerçek Yasin böyle bir insan. Bizim burada hep gördüğümüz Yasin de böyle bir insan. İnsanların hatalarını hemen yüzüne söyleyen, deli dolu, zamanı gelince asabi ve sinirli, zamanı gelince gerçekten komik ve eğlenceli ama aynı zamanda da saygılı, geleneklerine göreneklerine bağlı, her gittiğimiz dış takım oyununda zaman zaman seni uyarsak bile, insanlara çok hoş yaklaşan, insanları eğlendiren inanılmaz birisin. Ve seninki asla ve asla bir kaybetme hikayesi değil. Benim adıma gördüğüm en büyük başarı hikayelerinden birisin. Kimlerle dövüştün, kimleri eledin, kimleri yolladın. O yüzden, en azından MasterChef’in şampiyonu kadar buradan kafan dik çıkabilirsin kardeşim” cümlelerine yer verdi.

ANANIN AK SÜTÜ GİBİ HELAL OLSUN

Mehmet Şef de Yasin hakkında: “Şu geldiğin konum ananın ak sütü gibi helal olsun. Burada gördüğün bütün eğitimleri alıp, algılayabilmek ve bu noktaya gelebilmek, benim diyen insanları MasterChef’ten eleyip göndermek. Seninle ilgili söyleyeceğim şeyler çok uzun değil. Sen yüreği güzel bir adamsın. Ne kadar deli dolu da bir adam olsan da özünde iyi bir adamsın. Senin geldiğin bu nokta sana helal olsun. Tebrik ediyorum. MasterChef 8 sene de geçse sen MasterChef efsaneleri arasına girdin. Halinle, hareketlerinle, ama en çok da kimsenin bir şey olmaz dediği Yasin’in 7. sırada MasterChef’i tamamlaması muhteşem bir şeydir. Bravo” sözlerini söyledi.