MasterChef'te dün akşam 2.eleme adayı kim oldu? 15 Aralık MasterChef ödül oyununu kim kazandı?

MasterChef'te dün akşam 2.eleme adayı da belli oldu. Eleme potasına ilk giden isim Eray olmuştu. Bolu'da gerçekleşen çekim ve misafirlerin tadımları sonrası Emir, Özgül, Barbaros ve Serhat dokunulmazlık oyunu için yarıştı ve dün akşam MasterChef'te bir kişi 2. eleme adayı oldu. Tv 8'in sevilen programı MasterChef'te dün akşam 2.eleme adayı kim oldu? 15 Aralık MasterChef ödül oyunun kim kazandı?

MASTERCHEF'TE DÜN AKŞAM 2.ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dün akşam 2.eleme adayı belli oldu. Heyecan dolu mücadelenin ardından şefler kararını verdi ve bu akşamın en az başarılı tabağını yapan isim haftanın ikinci eleme adayı oldu. Şeflerin verdiği kararla haftanın ikinci eleme adayı olan isim Barbaros oldu.

Haftanın ilk eleme oyununda son 5 yarışmacı olan Eray, Barbaros, Emir, Serhat ve Özgül en iyi Beef Wellington’ı yaparak, eleme adayı olmamak için mücadele verdi. Zorlu bir MasterChef yemeği olan Beef Wellington yarışmacılara adeta ter döktürdü. Heyecan dolu mücadelenin ardından yarışmacılar yemeklerini tamamladı ve şefler kritik bir kararla haftanın ilk eleme adayını belirledi. Böylelikle en az başarılı tabağı yaparak haftanın ilk eleme adayı olan isim Eray oldu.

15 ARALIK MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUN KİM KAZANDI?

Son 5 yarışmacı olan Eray, Barbaros, Serhat, Özgül ve Emir bu akşam Bolu’da önemli misafirlere yemek hazırladı. Ödül oyununda mücadele eden yarışmacılar en iyi tabağı çıkarmak için mücadele etti. Heyecan dolu mücadelenin ardından konuklar en beğendikleri tabakları oyladı ve mücadelenin kazananı ortaya çıktı. MasterChef’te bu akşam ödül oyununun kazananı Eray oldu.

MasterChef'te bugün Bolu'da oynanan ödül oyununu kazanan yarışmacı olan Eray 25 bin TL'lik büyük ödülü kazandı.