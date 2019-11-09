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  3. Masterchef'te Cemre diskalifiye mi oldu? Büyük kriz çıktı!

Masterchef'te Cemre diskalifiye mi oldu? Büyük kriz çıktı!

Masterchef'te Cemre diskalifiye mi oldu" Büyük kriz çıktı!

Masterchef programında krizler bitmiyor. Yarışmacıların birbirleriyle yaşadığı sorunlar konuşulmaya devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Yarışmacılardan Cemre'nin diskalifiye olduğu iddia edildi. Sosyal medyada karşılıklı yapılan hamleler kafaları karıştırdı.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, önceki gün eleme bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmaya veda eden isim ise Eda oldu. Eda'nın vedası konuşulmaya devam ederken, MasterChef'in favori yarışmacılarından Cemre Uyanık'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Cemre, sosyal medya hesabından yarışmayla ilgili tüm paylaşımlarını sildi ve Amerika'dan video paylaştı. Ayrıca Cemre, MasterChef'in Instagram hesabını da takipten çıkardı.

MASTERCHEF TÜRKİYE HESABI DA TAKİBİ BIRAKTI!

Cemre'nin bu hamlesinin ardında MasterChef Türkiye de Instagram hesabından Cemre'yi takipten çıkardı. Tüm bu gelişmelerden sonra Cemre'nin yarışmadan diskalifiye olduğu konuşulmaya başladı.


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