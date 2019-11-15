Masterchef'te Cemre diskalifiye mi oldu? Beklenen açıklama geldi!

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında krizler bitmiyor. Dün akşam Mustafa Aydın, elendiğini öğrenince sinirlenmiş ve şeflere isyan etmişti. Bu gelişme yarışmanın hayranlarını şaşırtırken Cemre'yle ilgili bir iddia ortalığı karıştırmıştı.

DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Geçtiğimiz günlerde Cemre'nin sosyal medya hesabından yarışmayla ilgili tüm paylaşımlarını silmesi dikkat çekmişti. Aynı şekilde MasterChef Türkiye de Instagram hesabından Cemre'yi takipten çıkarmıştı. Tüm bu gelişmelerden sonra Cemre'nin yarışmadan diskalifiye olduğu konuşulmaya başlamıştı.

AÇIKLAMA GELDİ

Bu iddiaların ardından Cemre Uyanık'tan bir açıklama geldi. Haber 7'nin iddiasına göre Cemre şöyle konuştu: "Elenme falan yok, gençler sakin. Masterchef'ten ibaret değilim. Bundan sonra da bazı şeyler dışında ilgili paylaşım yapmayacağım. Bu ara biraz işime yoğunlaşmam gerekiyor." dedi.