MasterChef'te bugün kim elendi, kim sabote etti? 4 Ekim MasterChef'te elenen yarışmacı belli oldu mu?

MasterChef'in bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde Masterclass ve veda gecesi heyecanı aynı anda yaşanıyor. Yarışmacılar masterclass eğitimi aldıktan sonra potaya kalan 6 kişi elemede ter dökecek. Peki, MasterChef'te bugün kim elenecek? 4 Ekim MasterChef'te elenen yarışmacı belli oldu mu?

MASTERCHEF'TE BUGÜN (4 EKİM) KİM ELENDİ?

MasterChef'te bugün hangi yarışmacının elendiği henüz belli olmadı. Elenen yarışmacı belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

"KASITLI OLARAK YEMEĞİNDE HATA YAPAN BİRİ VAR MI?"

Veda gecesinde yarışan 6 yarışmacıdan biri bu akşam programa veda edecek. MasterChef'in yeni bölüm fragmanında Mehmet Şef, diğer şeflere "Ciddi olarak, bence sabote edilmiş." diyor. Akabinde yarışmacılara sonucu açıklamadan hemen önce açıklama yapan şeflerden Mehmet Şef "MasterChef Türkiye'de benim hatırladığım, ender yaşadığımız gecelerden bir tanesini yaşıyoruz." dedi.

Somer Şef ise "Kasıtlı veya bilerek bugün yemeğinde bir hata yapan arkadaşımız var mı?" diye sordu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

Sefa

Eray

Didem

Esra

Uğur

Duygu