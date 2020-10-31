MasterChef'te bu hafta Tanya mı elenecek? Babası ifşa etti!

MasterChef'te 11. haftada mavi takımın kaptanı Özgül ve kırmızı takımın kaptanı Tanya oldu. Kaptan düellosunu alan Tanya, oyuncu değişikliğinde kırmızı takımdan Sefa'yı vererek yerine mavi takımdan Barbaros'u aldı. Son halini alan takımlarını düelloları böylece başlamış oldu. Henüz potaya kalan isimlerden Tanya ve Serhat dışındakiler bilinmezliğini korurken, elenen isim hemen ifşa oldu.

TANYA'NIN BABASI İFŞA ETTİ

Pazar günü ekrana gelecek olan bölümde bir kişinin eleneceği yarışmada veda eden kişi, yarışmacının babasının paylaşımıyla ifşa oldu.

Tanya'nın babası Alkan Kilityalı, sosyal medya hesabından kızının fotoğraflarını yayınlayarak, "Olsun be güzelim 100.000 kişi içinden son 12'ye kalmak bizim için büyük bir gururdu. Kalbimizdesin sen bizim gururumuzsun, sen bizim gerçek şampiyonumuzsun" ifadelerini kullandı.

Masterchef'in Kıbrıslı yarışmacısı Tanya Kilitkayalı'nın babasının bu paylaşımı sonrası Tanya'nın elendiği açığa kavuşmuş oldu.