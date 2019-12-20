MasterChef'te bu hafta kim elendi? MasterChefe veda eden isim belli oldu mu?
MasterChef’de finale sayılı günler kala oynanan eleme oyunu izleyicileri ekran başına kilitledi. MasterChef kim elendi? sorusu yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Ekranların sevilen yarışma programında finale kalan son 4 ismi belirlemek üzere haftanın en heyecanlı ve gerilim dolu bölümü olan eleme oyunu oynanıyor. 20 Aralık Cuma günü yayınlanan bölüm izleyicilerini ekran başına kilitliyor. Peki, MasterChef’e veda eden isim belli oldu mu? İşte cevabı…
MasterChef’te eleme heyecanı yaşanıyor! Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye’nin 20 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümünde finalden önceki son eleme oyunu oynanıyor. Yarışmacılardan Alican, Ekin ve Batuhan eleme potasında mücadele ediyorlar. Finale kalacak son 4 ismin belirleneceği oyunda heyecan ve gerilim dolu dakikalar yaşanıyor. Peki, MasterChef’te bu hafta kim elendi? Kim gitti? Yanıtı haberimizde
MASTERCHEF’TE ELEME HEYECANI!
MasterChef’te haftanın son oyunu olan eleme oyununda heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Yarışmacılardan Batuhan, Ekin ve Alican eleme potasında mücadele ediyorlar.
MASTERCHEF’TE BU HAFTA KİM ELENDİ?
MasterChef’te elenen isim henüz belli olmadı. Eleme oyunu şu anda oynanıyor.