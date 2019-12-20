MasterChef'te bu hafta kim elendi? MasterChefe veda eden isim belli oldu mu?

MasterChef’te eleme heyecanı yaşanıyor! Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye’nin 20 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümünde finalden önceki son eleme oyunu oynanıyor. Yarışmacılardan Alican, Ekin ve Batuhan eleme potasında mücadele ediyorlar. Finale kalacak son 4 ismin belirleneceği oyunda heyecan ve gerilim dolu dakikalar yaşanıyor. Peki, MasterChef’te bu hafta kim elendi? Kim gitti? Yanıtı haberimizde

MASTERCHEF’TE ELEME HEYECANI!

MasterChef’te haftanın son oyunu olan eleme oyununda heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Yarışmacılardan Batuhan, Ekin ve Alican eleme potasında mücadele ediyorlar.

MASTERCHEF’TE BU HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef’te elenen isim henüz belli olmadı. Eleme oyunu şu anda oynanıyor.