20 Kasım MasterChef'te potaya kimler gitti? MasterChef'te bu hafta eleme adayları kimler oldu?

MasterChef’te eleme adayları kimler oldu? sorusu aratılmaya başladı. Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı izleyenleri ve yarışan yarışmacıları sardı. Haftanın ikinci eleme adaylarının da belli olduğu 51. bölümde yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için performanslarını sergilediler. Menüde Döner ve İskender vardı. Haberimiz içerisinden MasterChef’te eleme potasına giden isimlere ulaşabilirsiniz

20 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’in 20 Kasım Çarşamba günü yayınlanan 51. bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Şefler yarışmacılardan Pilav Üstü Döner, Dürüm Döner ve İskender yapmalarını istediler. Yarışmacılar en güzel tabağı hazırlarken Mehmet Şef’ten yarışmacılara performanslarından dolayı övgü dolu sözler yağdı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda şefler tadım yaptılar ve günün sonunda kazanan takımı açıkladılar. Dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandığı için bireysel dokunulmazlık oyunu kırmızı takım yarışmacıları arasında oynandı. Menünde Tavuk Ciğeri vardı. Şefler yarışmacılardan herhangi bir türde Tavuk Ciğeri yapmalarını istedi. Dokunulmazlık oyununda Suna, Güzide, Rıfat ve Batuhan yarıştı. Günün sonunda ise en iyi tabağı yapan isim Rıfat oldu ve bireysel dokunulmazlık oyununu kazandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te haftanın ikinci eleme adayları 20 Kasım Çarşamba günü yayınlanan bölümünde belli oldu. İlk eleme adayını bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Rıfat belirledi. Rıfat eleme potasına Batuhan'ı gönderdi. Daha sonra oylama yapıldı ve ikinci eleme adayı belirlendi. Oylama sonucu Suna ikinci eleme adayı seçildi.

19 Kasım Salı günü yayınlanan bölümde Yasin ve Kıvanç seçilmişti. Böylelikle haftanın eleme adayları Yasin, Kıvanç, Batuhan ve Suna oldu. Elenecek isim 21 Kasım Perşembe günü oynanacak eleme oyunuyla belirlenecek.