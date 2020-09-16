MasterChef'te bu akşam kim kazandı? 16 Eylül MasterChef MasterClass kazananı kim oldu?

Tv8’in vazgeçilmez yarışması MasterChef MasterClass oyunu ekranlara geldi. Yarışmanın 16 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde şefler yarışmacılara MasterClass oyununda yeni teknikler ve tarifler gösterdi. İlk olarak Mehmet Şef, daha sonra Somer Şef ve finalde de Danilo Şef yarışmacılara yapacakları yemekleri gösterdiler. Peki, MasterChef’te MasterClass’ı hangi yarışmacı kazandı?



MASTERCHEF MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

MasterChef’te her hafta oynanan MasterClass oyunları yarışmacılar açısından büyük önem taşıyor. Yeni tekniklerin ve bilgilerin öğrenildiği bu derslerde oyunun galibini de sürpriz bir ödül bekliyor. 16 Eylül Çarşamba akşamı oynanan MasterClass oyununda ilk önce Mehmet Şef 16 yarışmacıya ders verdi. Bu dersin geçen 8 yarışmacı bir sonraki aşamada Somer Şef’ten ders aldı. Somer Şef’in dersinden geçen 4 isim ise finalde Danilo Şef’ten ders aldı. Oyunun galibi henüz belli olmadı.