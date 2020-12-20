MasterChef'te bu akşam kim elenecek? 20 Aralık MasterChef eleme adayları kimler?
Tv8 ekranlarının mücadeleci yarışma programı MasterChef Türkiye heyecan dolu bir eleme oyunu ile izleyici karşısında! Birbirinden iddialı yarışmacıların performansını sergilediği programın 20 Aralık Pazar akşamı yayınlanan bölümünde eleme oyunu oynandı. Yarışmanın önceki bölümlerinde Emir ilk 4'e girmeyi garantilemeyi başarmış ve adını çeyrek finale yazdırmıştı. Peki, Bu akşam MasterChef'te kim elendi? MasterChef eleme potasında kimler var?
MasterChef’e veda eden isim bu akşam gerçekleştirilecek eleme oyunu ile belli olacak. Televizyon ekranlarının sevilen yarışması MasterChef yine heyecan ve gerilim dolu bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Emir’in ilk 4’e girerek adını çeyrek finale yazdırdığı yarışmada geriye kalan 4 yarışmacı elenmemek için üst düzey performans sergiledi. Peki, 20 Aralık MasterChef’te kim elenecek? Eleme adayları kimler?
MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?
Televizyon ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye eleme oyunu ile izleyici karşısına çıktı. Finale adım adım yaklaşılan programda son 4’e girmeyi garantileyen Emir adını çeyrek finale yazdırırdı. Eleme oyunu Serhat, Barbaros, Özgür ve Eray arasında oynandı. Elenen isim henüz belli olmadı. Bu dörtlü arasından en kötü tabağı yapan bir isim yarışmaya veda edecek.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
MasterChef’in 20 Aralık Pazar akşamı yayınlanan bölümünde mücadele eden eleme adayları Serhat, Barbaros, Emir ve Eray oldu.
ÖNLÜĞÜ İLK GİYEN İSİM BELLİ OLDU!
MasterChef Türkiye’nin 19 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Oynanan eleme oyununda Özgül ve Emir’in sona kalmasının ardından ikili arasında düello mücadelesi verildi. İkili Mehmet Şef’in kendilerinden istediği Istakoz Mousse isimli yemeği yapmaya çalıştı. Şeflerin tadımı sonrası dokunulmazlığı kazanan isim Emir oldu. Emir böylece MasterChef 2020’de ilk 4’e giren ilk yarışmacı oldu ve adını çeyrek final yazdırdı.