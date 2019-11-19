Masterchef'te bir ilk yaşandı! Şefler böyle kural bozdu

TV8 ekranlarında ilgiyle takip edilen MasterChef Türkiye yarışması, dün akşam 49'uncu bölümüyle ekrana geldi. Kaptanlık oyunu için yarışan 9 kişi, lahmacun yapmak için hünerlerini sergiledi. En lezzetli lahmacunu çıkaran Alican, mavi takımın kaptanı oldu. Alican kendisine rakip olarak ise Batuhan'ı seçti. Alican'ın kaptan olduğu mavi takımda Cemre, Yasin, Ekin ve Kıvanç yer aldı. Batuhan'ın kırmızı takımı ise Suna, Rıfat ve Güzide'den oluştu.

MASTERCHEF'TE BİR İLK YAŞANDI

Ödül oyununda mavi ve kırmızı takımlar için şefler, marketten 50 TL'lik malzeme alarak menü yapmalarını istediler. Danilo Şef'in MasterClass eğitimi için yarışan iki takım jüri üyelerinin verdiği yemekleri en iyi şekilde çıkarmak için kıyasıya mücadele etti. Ancak şefler yemeklerin tadımı sonrasında bir ilke imza attı. Takımlar berabere kalınca, Danilo Şef'in MasterClass eğitimini iki takım da birden kazandı.

"SİZE KIYAMADIK"

Ünlü şefler, hazırladıkları yemeklerde başarılı performans sergileyen takımlara övgüler yağdırdı. Somer Şef ise açıklamasında, "Size kıyamadık. İki takımın yemekleri de çok lezzetli ve tatları birbirine yakın. O yüzden Danilo Şef her iki takıma da eğitim vermeyi istedi" dedi.