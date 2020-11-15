MasterChef'te 3. eleme adayı kim oldu? MasterChef 15 Kasım kim elendi?

MasterChef'te 3. eleme adayının kim olduğu ve 15 Katsım akşamı kimin elendiği merak konusu oldu. MasterChef'i yakından takip eden izleyiciler bu akşam yarışmaya kimin veda edeceğini heyecanla bekliyor. Bugüne kadar oynanan takımlar arası dokunulmazlık yarışının galibi mavi takım olmuştu. Eleme potasına giden isimler kırmızı takımdan belirlendi. Peki, MasterChef'te 3. eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te 3. eleme adayı henüz belli olmadı. Son eleme adayı dokunulmazlık oyunun ardından kaybeden takımla yapılacak oylama sonucu belli olacak. Oylama öncesi bireysel dokunulmazlık oyunu oynanacak. Bireysel dokunulmazlığı alan isim eleme potasına gönderilemeyecek.

MASTERCHEF 15 KASIM KİM ELENDİ?

MasterChef'te kimin elendiği henüz belli değil. Elenen isim belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

Haftanın ilk eleme adayı Barbaros oldu. Potaya giden 2. isim ise Eray oldu.