9 Eylül MasterChef eleme adayları kim oldu? MasterChef'te 2. dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu!

MasterChef Türkiye 9 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yarışmanın önceki bölümlerinde Mehmet Şef ile Furkan arasında ufak bir gerginlik yaşanmış ve Furkan stüdyoyu ağlayarak terk etmişti. Heyecan ve gerilimin giderek arttığı yarışmada yarışmacılar yeni bir dokunulmazlık oyunu ile karşı karşıya geldi. 9 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef eleme potasına kimler gitti?



MASTERCHEF’TE 2. DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’nin 9 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan haftanın 2. dokunulmazlık oyununda mavi takım ve kırmızı takım karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı oyunda yarışmacılar kozlarını paylaştı. Menüde İtalya mutfağına özel başlangıç, makarna, ana yemek, garnitür ve tatlı 5 adet tarif yapmaları istendi. Şefler tadımı yaptıktan sonra kazanan tarafı açıkladı. MasterChef'te 2. dokunulmazlık oyununun galibi kırmızı takım oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet Şef yarışmacılardan Dana Fileto yapmalarını istedi. Oyunun kazananı henüz belli olmadı.

9 EYLÜL MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Takım dokunulmazlığı kaybeden taraf kendi içerisinde bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak ve onun ardından 2 eleme adayı belirlenecek. Eleme adayları henüz belli olmadı.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

MasterChef’te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Günün sonunda ise Furkan ve Duygu eleme potasına gönderildi.