9 Eylül MasterChef eleme adayları kim oldu? MasterChef'te 2. dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu!
MasterChef'te kırmızı ve mavi takım haftanın 2. dokunulmazlık oyunu ile karşı karşıya geldi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunun kırmızı takım kazanmış ve mavi takımdan iki yarışmacı eleme potasına gönderilmişti. İkinci eleme oyunu ile karşı karşıya gelen yarışmacılar kozlarını paylaştı. Menüde şefler yarışmacılardan İtalya mutfağına özel tarifler pişirmelerini istediler. Peki, MasterChef eleme potasında kimler var? 9 Eylül MasterChef'te hangi takım kazandı?
MasterChef Türkiye 9 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yarışmanın önceki bölümlerinde Mehmet Şef ile Furkan arasında ufak bir gerginlik yaşanmış ve Furkan stüdyoyu ağlayarak terk etmişti. Heyecan ve gerilimin giderek arttığı yarışmada yarışmacılar yeni bir dokunulmazlık oyunu ile karşı karşıya geldi. 9 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef eleme potasına kimler gitti?
MASTERCHEF’TE 2. DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef Türkiye’nin 9 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan haftanın 2. dokunulmazlık oyununda mavi takım ve kırmızı takım karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı oyunda yarışmacılar kozlarını paylaştı. Menüde İtalya mutfağına özel başlangıç, makarna, ana yemek, garnitür ve tatlı 5 adet tarif yapmaları istendi. Şefler tadımı yaptıktan sonra kazanan tarafı açıkladı. MasterChef'te 2. dokunulmazlık oyununun galibi kırmızı takım oldu.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet Şef yarışmacılardan Dana Fileto yapmalarını istedi. Oyunun kazananı henüz belli olmadı.
9 EYLÜL MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Takım dokunulmazlığı kaybeden taraf kendi içerisinde bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak ve onun ardından 2 eleme adayı belirlenecek. Eleme adayları henüz belli olmadı.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
MasterChef’te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Günün sonunda ise Furkan ve Duygu eleme potasına gönderildi.