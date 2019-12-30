MasterChef'in yarı final ve final bölümüne Rıfat neden katılmadı? Ortaya çıktı!

MasterChef Türkiye'nin aylardır merak edilen final gecesi dün akşam ekrana geldi. Jüri üyeliklerini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın yaptığı, TV8'in fenomen yarışması 'MasterChef Türkiye'de Cemre Uyanık, rakibi Alican Sabunsoy'u 68-64 yendi ve büyük ödülün sahibi oldu.

RIFAT YURTTAŞ MERAK KONUSU OLDU

Canlı yayınlanan programa; jüri üyeleri, finalistler, finalistlerin aileleri ile birlikte elenen yarışmacılar da katıldı. Ancak bunlar arasında bir eksik dikkatlerden kaçmadı. Renkli kişiliği, dobra açıklamaları ve kıyafet tercihleriyle yarışmaya damgasını vuran Rıfat Yurtaş, final gecesinde stüdyoda yer almadı. Aslen İzmir Çeşmeli olan Rıfat'ın, ünlü komedyenler Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in konuk olacağı MasterChef veda programında da yer almadığı anlaşıldı.

Hayranlarının merak ettiği Rıfat ile ilgili gerçek ortaya çıktı. Başarılı yarışmacının askerlik sebebiyle iki programa da gelemediği öğrenildi.

ERZİNCAN'DA ASKERLİK YAPIYOR

TV8'de yayınlanan 'Finale Doğru' programında sunuculuk yapan Hakan Hatipoğlu, "Rıfat'a selam yollayalım. Kendisi şu an Erzincan'da askerlik yapıyor, vatani görevini yerine getiriyor. İnşallah o da kısa bir zamanda aramızda olur. Ona ve tüm askerlerimize buradan selam olsun. Çünkü emeği çok büyük, yarışmaya renk kattı" ifadelerini kullandı.