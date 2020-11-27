MasterChef'in Somer Şef'i en sevdiği yemeği açıkladı! Bakın en çok neyi seviyor

Gıda Ürünleri Teknolojileri Fuarı-WorldFood İstanbul'a MasterChef'in Somer Şef'i de katıldı. Somer Şef, burada en sevdiği yemeği açıkladı. Bakın en çok neyi seviyor...

Somer Sivrioğlu, "Karnıyarık hastasıyım, anneannemden gelir, karnıyarık benim en sevdiğim yemektir. Anneannemin çok modern bir çevresi bulunuyordu, 2 doktor dayım vardı, annem İstanbul'daydı. Sofranın toparlayıcılığını çok genç yaşta keşfettim, değişik politik görüşleri ve inançları olan bir aileydik. Ama sofraya geldiğimiz zaman anneannemin o yemekleri bizi birleştiriyordu. Toplumda da bu geçerli, 'Yemeğini yediğin insanla kavga edemezsin' diye bir laf vardır. O yüzden insanları masada buluşturmak çok önemli. Yemek dünyadaki birçok sorunun en azından konuşulabileceği bir ortam, yemek ve gastrodiplomasiyi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Tatar kökenli Somer Sivrioğlu, 1971 yılında Eskişehir’de dünyaya geldi. Bilkent Turizm İşletmeciliği mezunu oldu. Annesinin Bodrum’daki mekanında ara ara yemek de yapıyordu ama şef olmaya, turizm otelcilik okuduktan sonra yüksek lisans için gittiği Avustralya’da karar verdi. Master yaparken bir yandan da otellerin mutfağında çalıştı.

Efendy ve Anason adlı iki restoran açan Somer Şef, modern Türk mutfağını yansıtabileceği mönüler hazırlıyor, mesela ‘trüf mantarı yağında bamya’ servis ediyordu. Kısa sürede Sidney’in en iyi restoranları arasına girdi. Yurt dışında elimden geldiğince Türk mutfağını temsil etmeye çalıştı. 2012’de Ali Nazik kebabı Avustralya’da bir etkinlikte yılın yemeği seçildi.

MasterChef Avustralya'da misafir jüri üyesi olarak yer aldı. 2015 yılında David Dale ile birlikte yazdığı Anadolu: Türk Mutfağında Bir Macera adlı kitabı yayımlandı. 2018 yılından beri TV8'de yayımlanan MasterChef Türkiye adlı aşçılık yarışmasında jüri üyeliği yapmaktadır.

Sivrioğlu, 2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile hayatını birleştirmiştir. Somer Sivrioğlu, 2 çocuk babasıdır. Çift daha sonra boşanmıştır.