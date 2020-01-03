MasterChef'in seneye işi zor

İşte Barış Kocaoğlu'nun o yazısı...

MASTERCHEF’İN SENEYE İŞİ ZOR

Açıkçası neden zor? Çünkü bu yıl MasterChef hiçbir yıl göremediği ilgiyi gördü. Burada şeflerin etkisi büyük kuşkusuz ama bu seneki yarışmacıların da bir o kadar katkısı olduğunu düşünenlerdenim. Öyle yarışmacılar seçilmişti ki hepsi birbirinden farklı kişilik. Ayrıca yeteneklerinin yanı sıra çok eğlenceli çocuklar, kızlardı. O yüzden bu yıl aynı frekansta yarışmacıların olması önemli.