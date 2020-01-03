MasterChef'in seneye işi zor
TV8 ekranlarının sevilen yarışmalarından MasterChef Türkiye, 2019'da yayınlanan bölümleriyle izleyiciyi ekrana kitledi. Geçtiğimiz günlerde Cemre'nin şampiyon olmasıyla final yapan ve reytinglerde başarılı sonuçlar elde eden yarışmayla ilgili Akşam yazarı Barış Kocaoğlu çarpıcı yorumlarda bulundu.
İşte Barış Kocaoğlu'nun o yazısı...
MASTERCHEF’İN SENEYE İŞİ ZOR
Açıkçası neden zor? Çünkü bu yıl MasterChef hiçbir yıl göremediği ilgiyi gördü. Burada şeflerin etkisi büyük kuşkusuz ama bu seneki yarışmacıların da bir o kadar katkısı olduğunu düşünenlerdenim. Öyle yarışmacılar seçilmişti ki hepsi birbirinden farklı kişilik. Ayrıca yeteneklerinin yanı sıra çok eğlenceli çocuklar, kızlardı. O yüzden bu yıl aynı frekansta yarışmacıların olması önemli.