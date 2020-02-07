MasterChef'in şampiyonu Cemre'nin yeni işi belli oldu!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, İzmir'de açmaya hazırlandığı BOA isimli mekanını şefini buldu. TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye programındaki performansıyla birinciliği elde eden Cemre Uyanık, bundan böyle Serhat Akın'ın mekanında yemekler yapacak.

Masterchef şampiyonu Cemre Uyanık, BOA isimli mekanda birbirinden lezzetli yemekler olacağını açıkladı. Futbolculuk kariyerinin ardından Survivor yarışmasında da boy gösteren Serhat Akın'ın yeni mekanının açılışının bu ay olacağı öğrenildi.