MasterChef'in şampiyonu Cemre'nin yeni işi belli oldu!
MasterChef Türkiye yarışmasının 2019 şampiyonu olan Cemre Uyanık'ın yeni işi belli oldu. Uyanık, bir dönem Survivor'a katılan eski futbolcu Serhat Akın'ın yeni mekanıyla el sıkıştı.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, İzmir'de açmaya hazırlandığı BOA isimli mekanını şefini buldu. TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye programındaki performansıyla birinciliği elde eden Cemre Uyanık, bundan böyle Serhat Akın'ın mekanında yemekler yapacak.
Masterchef şampiyonu Cemre Uyanık, BOA isimli mekanda birbirinden lezzetli yemekler olacağını açıkladı. Futbolculuk kariyerinin ardından Survivor yarışmasında da boy gösteren Serhat Akın'ın yeni mekanının açılışının bu ay olacağı öğrenildi.