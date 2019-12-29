MasterChef'in geçen yılki birincisi kimdi? MasterChef 2018 şampiyonu Uğur Kardaş kimdir?

MasterChef 2018 şampiyonu Uğur Kardaş kimdir? sorusu yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef’te final bölümü başladı. Yarışmayı ilk günden beri heyecanla takip eden izleyiciler kupayı kimin kaldıracağını merak ederken geçen sene kimin kazandığını da öğrenmek istiyor. MasterChef’in geçen yılki birincisi kimdi? sorusunun cevabına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

MASTERCHEF’İ GEÇEN SENE KİM KAZANDI?

MasterChef 2018’de finale kalan iki isim Kerem ve Uğur olmuştu. Yarışmacıların finalde gösterdikleri performans sonucu Uğur Kardeş 2018 yılının şampiyonu olmuş ve 100 bin TL değerindeki para ödülünün sahibi olmuştu.

MASTERCHEF 2018 ŞAMPİYONU UĞUR KARDAŞ KİMDİR?

Masterchef 2018’in birincisi Uğur Kardaş 1996 yılında Çanakkale’de dünyaya geldi. İlk ve orta öğreniminin ardından Çanakkale Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’de okudu. Liseyi tamamladıktan sonra üniversiteye hazırlandı.

Daha sonra üniversiteye başladı. Uğur Kardaş, Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi’de Gastronomi Bölümü’nde tamamladı. Aslen Çanakkale’li olan Kardaş bir süre Bursa’da yaşadı. Henüz erken yaşlarında Türk ve yabancı ülkelerin mutfağına ilgi duymaya başladı. Günümüzde yaşamını İstanbul’da İdari Yönetici olarak sürdürmektedir.

Aşçılığın dede mesleği olduğunu sık sık dile getiren Uğur 23 Aralık 2018 akşamı ekrana gelen MasterChef finalinde birinci oldu. Öte yandan Kardaş’ın motosiklet tutkusunun da olduğu bilinmektedir.