MasterChef'in finalinde yer almayan Rıfat ortaya çıktı! Tezkeresini aldı, kareleri olay oldu

'Masterhef Türkiye'nin final bölümü geçen haftalarda canlı olarak gerçekleşmiş, programa; jüri üyeleri, finalistler, finalistlerin aileleri ile birlikte elenen yarışmacılar da katılmıştı. Ancak bunlar arasında bir eksik dikkatlerden kaçmamıştı. Renkli kişiliği, dobra açıklamaları ve kıyafet tercihleriyle yarışmaya damgasını vuran Rıfat Yurtaş, final gecesinde stüdyoda yer almamıştı.

Hayranlarının merak ettiği Rıfat ile ilgili gerçek kısa sürede ortaya çıkmış, başarılı yarışmacının askerlik sebebiyle programa katılamadığı öğrenilmişti.

TEZKERESİNİ ALDI

Bedelli askerliğini sonunda tamamlayan Rıfat Yurttaş, tezkeresini aldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Rıfat, askerlik karelerini de paylaşarak şu mesajı yayınladı:

"Teskeremizi aldık! Türkiye'nin her yerinden insanla bir kez daha nasıl kardeş olduğumuzu, söz konusu vatansa nasıl tek vücut olduğumuzu anladım. Çok uzun bir eğitim olmadı belki fakat askerlik kurumunu, disiplinini ve gerekirse neler yapabileceğimizi hepimiz anladık. Tüm komutanlarıma ve asker arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Ardımda tekrarı olmayacak muhteşem bir tecrübe bıraktıkları için..."