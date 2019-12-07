MasterChef'e veda eden Yasin'den ilk açıklama: Ben aslında kaybetmedim kazandım

Büyük bir ilgiyle takip edilen Masterchef yarışmasında dün akşam Batuhan'la eleme potasına giren Yasin, yarışmaya veda eden isim oldu. Gözyaşlarına hakim olamayan Yasin, programa veda ettikten sonra Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Yarışmanın en renkli isimlerinden biri olan Yasin, "Bugün ben kaybetmedim aslında kazandım. Yarışmayı kazanmasam da gönüllüleri kazandım ve bu bana yeter" dedi.

İŞTE YASİN OBUZ'UN VEDA PAYLAŞIMI:

Ben Yasin Obuz... Nam-ı diğer; Spidygonzalez, Arı Maya, Avatar, Dedektif Gadget, Batman... Beni seversiniz bilirim... İnanın ben de sizi çok sevdim. Yarışma başlarken, çoğu insan hep üzerime tanımadan geldiler, yok ikinci Murat, yok geçimsiz kesin skandal yaratacak falan gibisinden... Benim de bir ailemin olduğunu, onların da bu ithamları görünce üzüleceğini düşünmediler.

Oysa ki ben hiperaktif ve aşırı pozitif bir insanım bunu çok yanlış anladılar ki... Öyle biri olmadığımı gösterdiğim için ve bunu kanıtladığım için ayrıca mutlu oldum... Dürüstlüğü hayatım boyunca ilke edindim ve hep bu yüzden kazandım... Bugün ben kaybetmedim aslında kazandım... Yarışmayı kazanmasam da gönülleri kazandım ve bu bana yeter...

Aşçı değildim ama girdiğim günden itibaren her gün kendimi geliştirmek için gece 3-4'lere kadar çalıştım ki arkadaşlarımla yarışacak kapasiteye geldim... Masterchef şampiyonu gösterilen Batu ile kapışacak düzeye geldim... Herkese çok çok teşekkürler sağ olun var olun seven sevmeyen…. Elendik ya la..."