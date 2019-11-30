Masterchef'e veda eden Kıvanç'tan ilk açıklama!

MasterChef Türkiye’nin yayınlanan son bölümünde eleme oyunu oynandı. Eleme potasında Kıvanç, Batuhan, Güzide ve Batuhan yer alıyordu. Yarışmacılar arasında heyecan dolu dakikalar yaşandı.

Somer Şef’in tabağını en yakın tabağı yapan Batuhan oldu ve eleme potasından çıktı. Eleme potasından çıkan ikinci isim Güzide oldu ve finale Rıfat’la Kıvanç kaldı. Kıvanç elenen isim oldu ve MasterChef’e veda etti. Yarışmada duygusal anlar yaşandı. Rıfat elendiğini duyunca gözyaşlarına hakim olamadı.

İLK SÖZLER

Elenmesinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Kıvanç Ermiş, şöyle konuştu: "Her bitiş yeni bir baslangıç! Herkesin yüregine sağlık. Masterchef Türkiye, Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve kamera arkasındaki saymakla bitmeyecek o güzel ekip... Her gün için teşekkürü borç bilirim."

MASTERCHEF KIVANÇ ERMİŞ KİMDİR?

Gastronomi bölümü öğrencisi olan Kıvanç Ermiş, 24 yaşında ve 5 yıldır da özel şeflik yapıyor. MasterChef seçmelerinin 1. turunda kendisine verilen 5 dakikalık sunum süresince jüri üyelerinden geçer not almıştı.