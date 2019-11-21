MasterChef'e veda eden isim belli oldu! MasterChef'te bu hafta kim elendi?

MasterChef’te eleme heyecanı! Tüm Türkiye’nin yakından takip ettiği MasterChef Türkiye yarışma programında bu hafta elenen isim belli oldu. Eleme potasında yer alan isimler Yasin, Kıvanç, Suna ve Batuhan’dı. Eleme oyununda yarışmacılardan Ördek Göğsü yemeğini yapmaları istendi. Mehmet Şef yemeğin nasıl yapılacağını ayrıntılı bir şekilde anlattı. Günün sonunda ise bir isim MasterChef’e veda etti. Peki, MasterChef’te bu hafta kim elendi?

MASTERCHEF’TE BU HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef’in 21 Kasım Perşembe günü yayınlanan bölümünde Suna, Yasin, Batuhan ve Kıvanç eleme oyununda mücadele ettiler. Mehmet Şef yarışmacıların yapacağı Ördek Göğsü yemeğini anlattı. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı bölümde finale Suna ve Batuhan kaldı. Finale Batuhan ve Suna kaldı. Günün sonunda ise elenen isim belli oldu. Mehmet Şef Suna’nın elendiğini duyurdu. Suna, MasterChef Türkiye’ye veda etti…

SUNA AYDIN KİMDİR?

Suna Aydın; 10 Ekim 1986 yılında İskenderun’da doğmuştur. 10 yaşında Batın adında 1 oğlu olan Mutfak sanatları akademisinde profesyonel aşçılık ve pastacılık okudu. Okulu iyi bir dereceyle tamamladıktan sonra sektöre atıldı ve en iyi işletmecilerde çalışma fırsatı buldu.

Mesleği iyi öğrenmek ve pekiştirmek adına kebapçı, balıkçı, Türk mutfağı, dünya mutfağı gibi çeşitli restoranlarda head chef, koordinatörluk, yada danışmanlık yaptı. Kendine ait modern Türk ve Anadolu mutfağı konseptli bir restoranı var. Aynı zamanda ailesine ait işletmelerinde menü danışmanlıklarını halen yapmaktadır.