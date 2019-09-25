MasterChef'e veda eden isim belli oldu! 24 Eylül MasterChef Türkiye kim elendi?

24 Eylül MasterChef Türkiye’den kim elendi? Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye tüm heyecanı ile devam ediyor. Reyting sıralamasında üst sıralardaki yerini koruyan yarışmada heyecan ve gerilim dolu dakikalar yaşanıyor. 24 Eylül Salı akşamı yayınlanan MasterChef Türkiye 19. bölümünde 4 isim eleme potasına girdi ve yarışmaya veda eden isim belli oldu.

24 EYLÜL MASTERCHEF TÜRKİYE KİM ELENDİ?

Her iki dokunulmazlık oyununu da mavi takım kaybettiği için 4 kişi eleme adayı olarak gösterildi. Bu isimler Güzide, Müge, F.Batuhan ve Batuhan’dı. Adaylar elenmemek için Danilo Şef’in hazırladığı Ravioli’ye en yakın lezzeti pişirmek için mücadele sergilediler. Güzide ve Batuhan’ın yemeklerini beğenen şefler sona F.Batuhan ve Müge’yi bıraktı. Günün sonunda MasterChef Türkiye’ye veda eden isim Müge oldu.

MASTERCHEF MÜGE KİMDİR?

Müge Güney, 32 yaşında. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Uluslararası Lojistik okudu. Kendi mesleğini 1 buçuk sene yaptı. Hiperaktif biri olduğu için mesleğini bıraktığını ve hizmet sektörüne yöneldiğini belirten Güney, ilk olarak servis elemanı sonrasında komi, garson ve son olarak görevine uçan şef olarak devam etti.

İlk elemelerde Peru'nun meşhur sokak yemeğini yapan Müge Güney, Danilo Şef ve Somer Şef'ten evet, Mehmet Şef'ten hayır alarak; 2 evet 1 hayırla ilk turu geçmeyi başardı.

Mehmet Şef'in "MasterChef'te kendinizi nerede görüyorsunuz?" sorusuna "Birinci" yanıtını veren Güney, oldukça iddialı olduğunu ifade etti. Ancak sonra 3'lü elemelerde elenen isim oldu.



