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  3. MasterChef'e rakip olan 'Chefs Arena' umduğunu bulamadı! Apar topar yayından kaldırıldı

MasterChef'e rakip olan 'Chefs Arena' umduğunu bulamadı! Apar topar yayından kaldırıldı

MasterChef'e rakip olan 'Chefs Arena' umduğunu bulamadı! Apar topar yayından kaldırıldı

Büyük umutlarla yayın hayatına başlayan ve MasterChef'e rakip olan Chefs Arena yarışması, fragmanı yayınlanmasına rağmen yayından kaldırıldı. Geçtiğimiz hafta yarışmadaki iki ünlü şefin işine son verildiği Chefs Arena, istenilen başarıyı elde edemeyerek reyting sıralamasında 50'inci oldu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Chefs Arena'da ünlü şefler Pınar İshakoğlu ve Sina Büdeyr'in kaptanlığındaki yarışmacılar, hünerlerini sergileyerek yaptığı yemekleri restoran patronu Batuhan Piatti'nin misafirlerine sunuyor. Formatıyla dikkat çeken ve TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'e rakip olarak olarak gösterilen yarışma, reyting sıralamasında istenilen başarıya ulaşamayınca final kararı alındı.

İKİ ŞEFİ İŞTEN ÇIKARMIŞTI

Ünlü şef Batuhan Piatti, yarışmanın ikici bölümünde yarışmacılara sert davranmadığı gerekçesiyle Pınar İshakoğlu ve Sina Büdeyr'i işten çıkardığını söyledi. Sert mizacıyla hafızalara kazınan Piatti'nin büyük umutlarla başladığı yarışması reytinglerde istenilen başarıya ulaşamadı.

HER YERDEN SİLİNDİ

Medya Radar'da yer alan habere göre: Cumartesi günleri yayınlanan programın yeni bölüm fragmanının yayınlanmasına rağmen Kanal D'nin internet sitesi ve yayın akışından tamamen çıkarıldı. İlk bölümünde Total'de 48., AB'de ise 41. olan program ikinci bölümünde ise reyting listesine 50. sıradan girmişti.


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