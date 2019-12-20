MasterChefe konuk olan Saadet kimdir? Saadet Özsırkıntı nereli, kaç yaşında?

MasterChef’e konuk olan Saadet kimdir? sorusu yoğun bir şekilde aratılmaya başaldı. MasterChef Türkiye yarışma programının 20 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümde Acun Ilıcalı, Seda Sayan, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Saadet Özsırkıntı konuk oldu. Yarışmayı izleyenler de ‘Saadet Özsırkıntı kimdir, kaç yaşında?’ sorusunu sormaya başladı. İşte O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı hayatı…

SAADET ÖZSIRKINTI KİMDİR?

Saadet Özsırkıntı, 1990 yılında dünyaya geldi. 29 yaşında olan Özsırkıntı aslen Adanalı’dır. Boyu 1.71 cm, kilosu ise 53'tür. Özel Çağ Koleji mezuniyetinin ardından Koç Üniversitesi eğitimi ve Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde eğitim aldı. Dil eğitimi için İngiltere’ye gitti, bir süre yaşantısını orada sürdürdü. İlk olarak reklam projeleriyle tanınan güzel sunucu daha sonra Tv 8 kanalında Dünya Listeleri Müzik programının sunuculuğunu üstlendi.

Acun Ilıcalı projelerinde görev alan Saadet Özsırkıntı, 2015 yılında 3.Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreninde, Yılın En İyi Çıkış Yapan Program Sunucusu oldu. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Saadet Özsırkıntı, O Ses Türkiye ve Survivor paylaşımlarında bulunuyor.