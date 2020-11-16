MasterChef'e gözyaşları içinde veda eden Esra'dan bomba açıklamalar

Masterchef Türkiye finaline kısa bir süre kaldı. Son 9 ismin kesinleştiği Masterchef'te veda eden isim ise favori gösterilen Esra oldu. Bu hafta kaptan olduktan sonra veda eden Esra gözyaşlarına halim olamadı. MasterChef'e gözyaşları içinde veda eden Esra'ın açıklamaları ise gündem oldu.

Elendikten sonra açıklama yapan Esra, "Başkaları gibi beni potaya yazmasınlar, öyle olsun böyle olsun hiç öyle düşüncem olmadı" dedi.

Öte yandan Esra'ya bir diğer eleme adayı olan Barbaros'tan da destek geldi. Esra'nın haksız yere potada olduğunu dile getiren Barbaros, "Güçlüyü güçlüye kırdırıp yer edinmeye çalışan insanlara bu şekilde davranmayacağım. İstediğim insanları takımıma alıp kaybedip onlarla potaya girerim ama bunu yapan insanlara aynısını yaparım" dedi.

Esra ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Ben buraya Esra olarak geldim, Esra olarak gideceğim. Başkaları gibi beni potaya yazmasınlar, öyle olsun böyle olsun hiç öyle düşüncem olmadı. Hiç kimseden medet ummadım.

Daha önceki yıllarda yapamadığım şeyleri buradan çıktıktan sonra yapacağım. Bu mesleği bırakmayı düşünmüyorum. Size de ne kadar teşekkür etsem az.

Somer şef yaptığı açıklamada, "Gitmen çok üzücü. Benim gözümde sen buradaki çoğu insandan daha çok şefsin. Çünkü bir şef duruşun var, şef saygın var, şef temizliğin var. İnanılmaz iyi yemek yapıyorsun." ifadelerini kullandı. Mehmet şef de 'bence sen mesleğe devam et" dedi.