MasterChef Yasin Survivor'a mı katılacak?

Bir evlendirme programına katılan, ardından Yemekteyiz'de yarışan Yasin Obuz, son olarak MasterChef pragramına katıldı ve başarısıyla adından söz ettirdi. Geçtiğimiz haftalarda elenen Obuz'un hakkında son olarak Survivor Türkiye için biçilmiş kaftan olduğu dile getirildi. Öneri Sabah yazarı Yüksel Aytuğ'dan geldi. Aytuğ, MasterChef'te 'Boom'cu Yasin' olarak tanınan Yasin Obuz'un, Survivor için biçilmiş kaftan olduğunu söyledi.

'YASİN SURVIVOR'A MI KATILACAK?'

İşte o yazı:

"Acun Ilıcalı, her zaman olduğu gibi Survivor'da yarışacak isimleri farklı tarihlerde, teker teker açıklıyor. Bu son derece mantıklı bir tanıtım tekniği. Çünkü tüm barutunu tek seferde harcamamış, yarışmayı sürekli gündemde tutmuş oluyor.

Sevgili Acun'a bir öneri de benden gelsin. Hem de kendi kanalından. Hepimizin MasterChef'te 'Boom'cu Yasin' olarak tanıyıp sevdiğimiz Yasin Obuz bana göre Survivor için biçilmiş kaftan. Her şeyden önce son derece renkli ve sürprizli bir kişiliği var. Yani Survivor'a bol malzeme sağlayacak baskın ve doğaçlama bir tarza sahip. Üstelik fiziği de bu zorlu yarışma için elverişli. Her daim 'kutuplarda' gezinen Boom'cu Yasin, Survivor'da ya çok sevilen ya da topyekun nefret edilen bir yarışmacı olur. Cast konusunda uzmanlaşan Survivor editörlerinin bu 'cevheri' ıskalamayacağını düşünüyorum."