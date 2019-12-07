MasterChef Yasin Obuz kimdir? MasterChef Yasin nereli? Yasin Obuz hayatı...

MasterChef'in eğlenceli yarışmacısı Yasin Obuz yarışmaya veda etti. MasterChef Yasin kimdir, nereli ? soruları da yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Daha önce Yemekteyiz adlı yarışma programı ile ekranlarda yer alan Obuz, MasterChef'in iddialı yarışmacıları arasında yer alıyordu. Peki, Yasin Obuz nereli, kaç yaşında? İşte hakkında merak edilenler...

MASTERCHEF YASİN KİMDİR, NERELİ?

Yasin Obuz 1989 yılında dünyaya gelmiştir. Aslen Diyarbakırlı olan Obuz, Hacettepe Üniversitesi spor bölümünden mezun olmuş ve işletmecilik yapıyor. Eğlenceli yapısıyla dikkat çeken Yasin Obuz bir dönem Yemekteyiz'de de yarışmıştı. Yasin Obuz, MasterChef'in yayınlanan son bölümünde elendiği için sosyal medyada gündeme geldi ve çok konuşuldu.