Masterchef Yasin kimdir, nereli? Masterchef Yasin Obuz kaç yaşında?

Masterchef Yasin’in nereli olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. Masterchef Yasin kimdir, nereli? TV 8’de yer alan yarışmada her hafta kıran kıran mücadeleler gerçekleşiyor. Yarışmacılar takım olarak ve bireysel olarak performanslarını sergiliyorlar. Hareketli tavırları ve yorumları ile dikkat çeken Yasin Obuz ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle.

MASTERCHEF YASİN KİMDİR?

Yasin Obuz aslen Diyabakırlıdır. 32 yaşında olan Obuz İstanbul’dan yarışmaya katıldı. Hacettepe Üniversitesi Spor Bölümü mezunu olduğu belirtilen Yasin Obuz ticaretle uğraşıyor. Eğlenceli yapısıyla dikkat çeken Yasin Obuz bir dönem Yemekteyiz'de de yarışmıştı.