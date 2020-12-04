MasterChef yarışmacıları sezon başından bu yana kaç kilo aldıklarını açıkladı

Televizyon ekranlarının başarılı yarışma programı MasterChef Türkiye’nin son bölümünde yapılan itiraflar eğlence dolu dakikalara neden oldu. Yarışmanın jürilerinden Mehmet Yalçınkaya yarışmacılara bu sezonun başından bu yana kaç kilo aldıklarını sordu. Bazı yarışmacılar kilo almadıklarını iddia ederken, birçoğu aldığı kilolardan muzdarip oldu.



Sefa sezon başından beri 12 kilo aldığını söyledi. Şeflerin karşısına ilk kez çıktığında 79 kilo olduğunu söyleyen Sefa ve şu an 91 kiloya çıktığını dile getirdi. Emir kilo almadığını söylese de takım arkadaşlarını bu duruma inandırmakta zorluk çekti. Mehmet Şef ile Eray arasında yaşanan diyalog ise stüdyoyu kırdı geçirdi. Eray’ın en az ben yiyorum sözleri Mehmet Şef tarafından alaya alındı.