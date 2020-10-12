MasterChef Türkiye'de kıyasıta rekabet devam ediyor. Türkçe telaffuzu ve sempatik tavırları ile izleyicilerin sevgisini kazanan Brezilyalı yarışmacı Walison'un olmaması dikkatleri çekti. İzleyicileri Walison'un neden yarışmadığını, elenip elenmediğini araştırıyor. Peki, MasterChef Walison neden yok, elendi mi? MasterChef Walison Fonseca kimdir?

MASTERCHEF WALISON NEDEN YOK?

MasterChef yarışmacısı Brezilyalı Walison Fonseca, geçtiğimiz hafta yarışmaya veda eden isim oldu. 3'lü eleme yarışında Ebru ve Sefa ile yarışan Walison en zayıf tabağı çıkaran yarışmacı olarak elendi.

MASTERCHEF WALISON KİMDİR?

Santos Sao Paulo doğumlu 35 yaşındaki Walison, 18 yıl boyunca oyunculuk ve modellik üzerine uluslararası alanda başarılı işler yapmış; Meksika, ABD (Miami, NYC, Los Angeles),İtalya (Milano),Kore olmak üzere dörtten fazla ülkede yaşamıştır. Melisa Pınar ile evli olan Walison Fonseca’nın, 11 yaşında "Amaya" adında da bir çocuğu vardır.

Portekizce, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca ve orta düzeyde Türkçe olmak üzere beş dil bilen Walison kendisini ve Türkiye'ye gelme hikayesini şu şekilde ifade etmektedir:

"Dünyada uzun yıllar sonra Malta adasında bir işim vardı ve bu işten sonra Türkiye'yi tanımaya ilgi duydum. Kısa süre sonra İstanbul'a aşık oldum ve burada yaşamaya karar verdim. Türk kültürünü seviyorum çünkü burada kendimi evimde hissediyorum."