MasterChef Walison elendi

Tv8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef'te mücadele eden Walison ekran başındakilerin ve sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmeyi başardı.

MASTERCHEF WALISON KİMDİR, NERELİ?

MasterChef Türkiye’nin yabancı yarışmacısı Walison Fonseca aslen Brezilyalı. 34 yaşında olan ve henüz 3 yıldır Türkiye’de olmasına rağmen Türkçe’yi akıcı bir şekilde konuşan Walison Fonseca, modellik ve oyunculuk yapmaktadır. Fonseca, İtalyan modelleriyle ünlü Biscolata reklamında da oynamıştır. MasterChef 2020 sezonuna ilk kez kendi ülkelerine ait bir yemek katılan iddialı yarışmacı, adını finale de yazdırmayı başardı ancak ana kadroda yer alamadı.