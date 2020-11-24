MasterChef Uğur'dan diskalifiye sonrası şaşırtan hamle

Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından MasterChef Türkiye'de yaşanan diskalifiye skandalının ardındaki gerçek ortaya çıktı.

MasterChef'in başarılı yarışmacılarından olan Uğur Yılmaz'ın ırkçı paylaşımları her kesimin tepkisini topladı. Acun Ilıcalı, MasterChef Uğur'un paylaşımları nedeniyle programla ilişiğinin kesildiğini duyurdu. MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'in bu olaydan sonra sosyal medya hesaplarında ciddi ölçüde takipçi kaybı yaşadı. Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı. İşte Uğur Yılmaz'ın bazı ırkçı söylemleri...