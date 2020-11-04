MasterChef Türkiye'de 12. haftada ödül oyunu oynandı. 25 bin TL'lik ödül oyununun kazananı Uğur Yılmaz Deniz oldu. MasterChef Uğur kimdir, kaç yaşında? MasterChef Uğur Yılmaz Deniz nereli? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Uğur Yılmaz 26 yaşındadır ve aslen Antalyalıdır. Aşçılığa çok severek başlamadığını fakat öğrendikçe ilgisinin arttığını söyleyen Uğur Yılmaz Deniz, ilk iş tecrübesini küçük bir restoranda yaşamıştır.

MASTERCHEF UĞUR KİMDİR?

MasterChef 2020 yarışmacısı Uğur Yılmaz 26 yaşındadır ve aslen Antalyalıdır. Aşçılığa çok severek başlamadığını fakat öğrendikçe ilgisinin arttığını söyleyen Uğur Yılmaz Deniz, ilk iş tecrübesini küçük bir restoranda yaşamıştır. Her gün öğrendiği bilgilere yenilerini ekledikçe kendini geliştirdiğini fark eden Uğur, çalıştığı yerden ayrılıp İl Riccio Bodrum’da çalışmaya başlamıştır. Orada 7 İtalyan şef ile birlikte çalışma şansını yakaladığını ifade eden Deniz, iş hayatına cruise gemisi olan Mein Schiff 2’de devam ederek tecrübelerine bir yenisini daha eklemiştir.

6 aylık serüvenin ardından Türkiye’ye dönen Uğur Yılmaz Deniz, Kıbrıs Elexus Hotel’de işe başlamış fakat orada bilgilerinin köreldiğini fark eden Deniz, Katar’da çalışmaya karar vererek 2 sene boyunca orada aktif olarak mesleğini icra etmiştir.