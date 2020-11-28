MasterChef Uğur diskalifiye oldu mu? MasterChef Uğur Yılmaz Deniz kimdir, nereli?

MasterChef Uğur'un diskalifiye olduğuna dair bilgi, Tv 8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'dan geldi. Yarışma ile ilişiğinin kesildiğini belirten Ilıcalı, konuya dair açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. 26 yaşındaki yarışmacının sosyal medya paylaşımları nedeniyle yarışmadan elendiği söylendi. Bu hafta eleme potasına giden ilk isimlerden biri olan MasterChef Uğur diskalifiye oldu mu? MasterChef Uğur Yılmaz Deniz kimdir?

MASTERCHEF UĞUR DİSKALİFİYE OLDU MU?

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye’de beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Yarışmacılar afrasında yer alan Uğur Yılmaz Deniz ani bir kararlar diskalifiye edildi. Acun Ilıcalı, TV8'de yayınlanan MasterChef programındaki yarışmacılardan Uğur Yılmaz Deniz'in sosyal medya paylaşımları nedeniyle yarışmayla ilişiğinin kesildiğini duyurdu.

Ilıcalı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir."

Deniz'in geçen yıllarda Fenerbahçe, Aziz Yıldırım ve Ali Koç hakkında küfürlü tweetler attığı ortaya çıkmıştı.

MASTERCHEF UĞUR YILMAZ DENİZ KİMDİR?

MasterChef 2020 yarışmacısı Uğur Yılmaz 26 yaşındadır ve aslen Antalyalıdır. Aşçılığa çok severek başlamadığını fakat öğrendikçe ilgisinin arttığını söyleyen Uğur Yılmaz Deniz, ilk iş tecrübesini küçük bir restoranda yaşamıştır. Her gün öğrendiği bilgilere yenilerini ekledikçe kendini geliştirdiğini fark eden Uğur, çalıştığı yerden ayrılıp İl Riccio Bodrum’da çalışmaya başlamıştır. Orada 7 İtalyan şef ile birlikte çalışma şansını yakaladığını ifade eden Deniz, iş hayatına cruise gemisi olan Mein Schiff 2’de devam ederek tecrübelerine bir yenisini daha eklemiştir.

6 aylık serüvenin ardından Türkiye’ye dönen Uğur Yılmaz Deniz, Kıbrıs Elexus Hotel’de işe başlamış fakat orada bilgilerinin köreldiğini fark eden Deniz, Katar’da çalışmaya karar vererek 2 sene boyunca orada aktif olarak mesleğini icra etmiştir.