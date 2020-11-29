29 Kasım MasterChef'te kim elendi? MasterChef'te hem diskalifiye hem eleme oldu mu?

MasterChef Türkiye'de bu akşam heyecan dolu bölüm ekranlara gelecek. Hafta başından beri konuşulan ve hali hazırda elem potasında olan MasterChef Uğur'un bu akşam diskalifiye edilmesi bekleniyor. MasterChef Türkiye'de dün 2. eleme adayı Sefa olarak belirlendi. Haftanın son dokunulmazlık oyunun ardından 3. eleme adayı da belirlenecek. İzleyicile hem diskalifiye hem de elemenin yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

29 KASIM MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

29 Kasım MasterChef Türkiye'de kimin elendiği henüz belli değil. Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleme yapılmazsa kalan 7 kişi MasterChef'e devam edecek.





Ancak Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından, eleme potasında da en zayıf tabağı çıkaran kişinin elenmesine karar verilirse yarışmada 6 kişi kalacak. Merak edilen tüm soruların yanıtı MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde belli olacak.

MASTERCHEF UĞUR'UN DİSKALİFİYESİ

Acun Ilıcalı, TV8'de yayınlanan MasterChef programındaki yarışmacılardan Uğur Yılmaz Deniz'in sosyal medya paylaşımları nedeniyle yarışmayla ilişiğinin kesildiğini duyurdu. Ilıcalı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir."

Deniz'in geçen yıllarda Fenerbahçe, Aziz Yıldırım ve Ali Koç hakkında küfürlü tweetler attığı ortaya çıkmıştı.

MasterChef Uğur diskalifiye oldu mu? MasterChef Uğur Yılmaz Deniz kimdir?