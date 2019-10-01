MasterChef Türkiye'ye kim veda etti? 30 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye’ye kim veda etti? 30 Ağustos Pazartesi günü yayınlanan MasterChef Türkiye yeni bölümünde yine kıran kırana bir mücadele vardı. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna jürilerinin sunumuyla gerçekleşen yarışmada dokunulmazlık oyunu oynandı ve eleme adayları belli oldu. Bamya Çorbası, Etli Ekmek, Kapama Pilavı, Testi Kebabı, Çılbır, Bici Aşı ve Aside Tatlısı gibi yemeklerin yapıldığı yarışmada heyecan dolu dakikalar yaşandı. Peki, MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Yanıtı haberimizde

30 EYLÜL MASTERCHEF TÜRKİYE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mavi takım dokunulmazlık oyununu kazandı. Daha sonra kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyununu kazanmak için kendi içerisinde mücadele verdi. Yarışmacılar Mehmet şefin tabağına en yakın tabağı sergilemek için yarıştılar. Günün sonunda 3 isim bireysel dokunulmazlık oyuna aday oldu. Bu isimler Güzide, Ekin ve Faruk Batuhan oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununu Ekin kazandı.

MASTERCHEF TÜRKİYE’YE KİM VEDA ETTİ?

Dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandığı için eleme adayları kırmızı takımdan seçildi. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Ekin ilk eleme adayı olarak Eda’yı gösterdi. Günün sonunda Eda ve Alican eleme potasına girdiler.