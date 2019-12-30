MasterChef Türkiyenin kazananı belli oldu! MasterChef 2019'un şampiyonu Cemre oldu!
Tüm Türkiye’nin yakından takip ettiği MasterChef Türkiye yarışma programının birincisi belli oldu! Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın final bölümü 29 Aralık Pazar günü canlı olarak yayınlandı. Final bölümünde stüdyoda yarışmacıların yakınları ve elenen isimler de yer alıyordu. Yarışmanın favori iki ismi Alican ve Cemre arasında geçen mücadelede heyecan dolu dakikalar yaşandı. MasterChef 2019’u kim kazandı? sorusu da yanıt buldu. İşte kazanan isim…
MasterChef Türkiye yarışma programı 29 Aralık Pazar günkü final bölümüyle tüm Türkiye’yi ekran başına kilitledi! Somer, Mehmet ve Danilo Şef’in jüriliğini yaptığı ve birbirinden iddialı yarışmacıların performans gösterdiği yarışmada sona gelindi. Tv8 ekranlarında canlı olarak yayınlanan final bölümünde yarışmanın favori iki ismi Alican ve Cemre mücadele ettiler. MasterChef 2019’u kim kazandı? sorusunun cevabı yanıt buldu!
Final bölümünde yarışmacılara destek olmaları amacıyla daha önceden elenen isimler ve yarışmacıların yakınları da davet edildi. Toplamda 3 oyundan oluşan final bölümünün 2’si daha önce stüdyoda oynandı, kazananı belirleyecek son oyun canlı yayında milyonlarca kişi tarafından takip edildi.
Cemre MasterChef Türkiye 2019’un şampiyonu oldu!