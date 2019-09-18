MasterChef Türkiye'den kim elendi? 17 Eylül Salı MasterChef Türkiyede yaşananlar

MasterChef Türkiye’den kim elendi? MasterChef Türkiye 17 Eylül Salı akşamı yayınlanan 15. yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye’de birbirinden yetenekli aşçılar hünerlerini jüri önünde sergiliyor. Kıyasıya mücadelenin verildiği yarışmada heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. İşte son bölümde yaşananlar

MASTERCHEF TÜRKİYE’DEN KİM ELENDİ?

Dokunulmazlık oyunu sonrası Mustafa ve Suna elenecek isimler olarak aday gösterilmişti. Takım oyununda ise Eda ve Orhan eleme potasına girdi. Elenecek isim yarışmanın sonunda belli olacak.

MASTER CHEF TÜRKİYE’DE TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

14. bölümde dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanmıştı. 17 Eylül Salı günü yayınlanan bölümde ise takım oyununu mavi takım kazandı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim Ekin oldu.

14. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

MasterChef yarışmasında bu hafta nefes kesen bir yarış vardı. İlk oyunu mavi takım kaybetti ve farklı bir strateji ile eleme adaylarını çıkardılar. Mavi takım rakip takımdan birini gönderebilmek adına ekiplerinde en güçlü isimleri eleme potasına koydular.

Yarışmada dokunulmazlık oyununu Yasin kazanınca ilk eleme adayını o belirledi. Yasin takım kaptanı Cemre yerine ekibin en güçlü ismi olan Suna'yı eleme adayı yaptı.

Mavi takım oylamada da benzer bir strateji uyguladı. Ekip üyeleri içlerinden teknikte ve el lezzetinde en iyi olan Mustafa'yı elemeye gönderdi. Mavi takım eleme adaylarını güçlü isimlerden çıkararak ikinci oyunu alıp kırmızı takımdan güçsüz rakiplerle kapışma stratejisi güttü.

Şefler çok zorlandı

Mavi takımın stratejisi tamamen ikinci oyunu kazanma üzerineydi. Bunu da yaptılar. İkinci yarışta Osmanlı mutfağı yemekleri için kırmızı takımla kapışan maviler yarıştan zaferle ayrıldılar. MasterChef jürisi ilk kez karar verirken bu kadar çok zorlandı. Her iki takımın yemeklerine de övgüler yağdırdılar.