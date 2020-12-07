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  • MasterChef Türkiye'deki aşk sırrı çözüldü! Tanya'dan olay yaratan Uğur paylaşımı
07 Aralık 2020 Pazartesi 18:00 | Son Güncelleme:

MasterChef Türkiye'deki aşk sırrı çözüldü! Tanya'dan olay yaratan Uğur paylaşımı

MasterChef Türkiye'deki aşk sırrı çözüldü! Tanya'dan olay yaratan Uğur paylaşımı

MasterChef yarışmasının elenen isimlerinden Tanya Kilitkayalı ve Uğur Yılmaz Deniz'in bir süredir aşk yaşadığı konuşuluyordu. Tanya'nın son paylaşımı iddiaları doğru çıkardı. Kilitkayalı'nın "En değerli..." notuyla yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı.

TV8'in favori yarışması MasterChef Türkiye'deki aşk iddiaları son zamanlarda aldı başını gitti. İlk taşı MasterChef'ten elenen Berker attı. Ardından Ayyüce, aşk yaşayan kişinin kendisi olmadığını itiraf etti. MasterChef yarışmacıları arasında aranan aşk sonunda ortaya çıktı.

TANYA VE UĞUR AŞK YAŞIYOR

MasterChef yarışmasından geçtiğimiz haftalarda elenen Tanya Kilitkayalı, Uğur Deniz Yılmaz yarışmadan kovulunca destek mesajıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Aşk okları Uğur Deniz Yılmaz ve Tanya Kilitkayalı'yı gösterirken Kilitkayalı, paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

'EN DEĞERLİ...'

Tanya Kilitkayalı, MasterChef'ten geçtiğimiz gün elenen Ebru ve olaylı bir şekilde ayrılmak zorunda kalan Uğur Deniz Yılmaz ile fotoğrafını paylaştı. Tanya, Ebru için 'En değerli kardeşim' yazarken Uğur için ise 'En değerli...' yazdı.

Tanya, MasterChef'ten kovulan Uğur Deniz Yılmaz için yayımladığı destek mesajına da 'Güzel kalplim' diye başlamış şunları yazmıştı: "Güzel kalplim, yıllar önce yazdıklarınla aynı olmadığının herkes farkında. Biz senin ne kadar iyi bir insan olduğunu biliyoruz. Bundan sonrası daha da güzel olacak. Her zaman yanındayım."

Ayrıca MasterChef'te aşk olduğunu eski yarışmacılardan Berker, katıldığı bir Instagram canlı yayınında itiraf etmişti. Hatta Berker, 'Kavuşmalarına az kaldı' da demişti.

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