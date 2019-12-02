Masterchef Türkiye'de şoke eden değişiklik! Masterchef'te eleme oylaması sona mı erdi?

Geçen hafta Kıvanç'ın elenmesiyle birlikte 7 kişi kalan yarışmacılar, bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununda şiş kebap yapacaklar. Masterchef Türkiye'de tüm sistem ise değişecek.

MASTERCHEF'TE KURAL DEĞİŞTİ

MasterChef Türkiye yarışmasında yeni kural, eleme oylaması artık olmayacak. Yarışmacılar, birbirlerine oy veremeyecek. Kaybeden takım arasında bireysel yarış uygulanacak ve yemeği kötü yapan yarışmacı direkt eleme potasına gidecek.

MASTERCHEF'TE GEÇTİĞİMİZ HAFTA NELER OLDU?

MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz hafta eleme heyecanı kaldığı yerden devam etti. Geçen hafta dokunulmazlık oyunları sonrasında Rıfat, Güzide, Kıvanç ve Batuhan takım kararıyla eleme adayı seçilmişti. Eleme oyununda oldukça zor ve teknik bir yemek olan uskumru dolması yapan yarışmacılar zorlu dakikalar yaşadı. Şeflerin tadımı sonrasında en kötü yemeği yaparak yarışmaya veda eden isim Kıvanç oldu.