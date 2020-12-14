MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kim kazandı? 14 Aralık MasterChef 30 bin liralık hediye çekini kazanan isim açıklandı

MasterChef yine heyecan dolu bir ödül yarışmasıyla ekrana geldi. 30 bin liralık hediye çekini kazanan isim bugün yapılan ödül yarışmasıyla belli oldu. Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef son bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı. İşte 14 Aralık MasterChef son bölümde yaşananlar ve ödül oyununu kazanan isim....



ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN İSİM BELLİ OLDU

MasterChef Türkiye'nin 14 Aralık bölümünde 18. haftanın ödül oyununda yarışmacılara yakınları da yardım etti. Şefler yaptıkları tadımın ardından 30 bin liralık hediye çekini kazanan isimler Ferhat ve Burcu olarak açıklandı.



Özgül, Serhat, Eray, Barbaros ve Emir'in finale kaldığı MasterChef'te aileler ile yemekler yapıldı. Menüyü de yine ailelerin belirlediği oyunun kazananı Serhat ve kız arkadaşı oldu.

Yarışmacılarının bazılarının annesi, bazılarının eşi ve kimisinin de kız arkadaşının eşlik ettiği oyunun, MasterChef jürisi tarafından her hafta yenileneceği açıklandı.

14 ARALIK MASTERCHEF ELEME ADAY KİM OLDU?

Ailelerin yapıla yemeklerin ardından haftanın ilk eleme adayı için beş yarışmacı mücadele edecek. Ancak eleme adayı şu an belli olmadı.