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  3. MasterChef Türkiye yarışmacısı stüdyoda baygınlık geçirdi

MasterChef Türkiye yarışmacısı stüdyoda baygınlık geçirdi

MasterChef Türkiye yarışmacısı stüdyoda baygınlık geçirdi

MasterChef Türkiye 14. bölümde oynanan dokunulmazlık oyununun ardından oylama sonucunu açıklanırken yarışmacılardan Orhan Eren, heyecana daha fazla dayanamayarak baygınlık geçirdi.

MasterChef Türkiye yarışmasında dokunulmazlık oyununun sonuçları açıklandıktan hemen sonra, Orhan Eren bir anda yere yığıldı. MasterChef Türkiye yarışmacısı Orhan'ın bir kaç gündür rahatsız olduğu, son bölüm çekimlerinden önce hastanede serum aldığı ortaya çıktı. Somer Şef ise yarışmacının sağlık durumu hakkında bilgi vererek, Orhan'ın durumunun iyi olduğu, evde dinlenlendiği ve yeniden program katılacağını söyledi.

ORHAN EREN KİMDİR?

Orhan Eren 46 yaşında ve uzun yıllardır sektör içinde yer alan tecrübeli bir isim. İlkokul yıllarından beri çalışan Orhan Eren şimdilerde kendine ait bir restoran işletiyor. Ortaokulu ve liseyi açıktan tamamlayan Orhan Eren'in yarışmadaki ilk sözleri, "Kambersiz düğün olmaz dedim ve geldim. Mutluyum, geri dönmek önemli Her şey bitti dediğiniz an hayat yeniden başlıyor. Yemeği herkes biliyor ama hayatta öğrenecek çok daha fazla şey var. Her şey şef olmakla bitmiyor. Daha tamamlanması gereken çok şey var. Hem ben onlara öğreteceğim, hem de onlardan öğreneceğim." olmuştu.

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