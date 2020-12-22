MasterChef Türkiye'de elemeye kalan ikinci isim kim? 2020 MasterChef'te 22 Aralık puan durumu nasıl, elemeye kimler kaldı?

MasterChef Türkiye 2020 büyük finale doğru adım adım ilerlerken haftanın ilk eleme adayı dün açıklanmıştı. 22 Aralık Salı günü programda şef ceketlerini giyen 4 yarışmacıdan haftanın 2. eleme adayı açıklanacak. Yapılacak yeni ödül yarışmanın ardından günün birincisi ve en az puanı alan kişi olan 2. eleme adayı belirlenecek. İşte MasterChef Türkiye'nin 22 Aralık akşamı ekranlara gelen son bölümde yaşananlar...

Her bölümünde ayrı bir heyecan yaşatan MasterChef Türkiye’de eleme finaline giren ikinci aday belli oluyor. 22 Aralık Salı akşamı MasterChef 127. bölümde ilk dörde kalan yarışmacılar, isimleri yazılı ceketlerini giydiler. Şefler, Pazartesi yapılan yapılacak üç oyunda yarışmacılara on üzerinden puan verildi.

Yarışmacılar, her gün üç oyun oynayacak. Yapılacak yemekler için şefler on üzerinden puan verecek. Gecenin sonunda en az puanı alan yarışmacı eleme potasına girecek.

Pazartesi yapılan yarışma ile birlikte en az puanı alan Emir haftanın ilk eleme adayı oldu.



MASTERCHEF'TE EN SON KİM ELENDİ?



MasterChef 2020’de geçen hafta ilk beşe kalan isimler Eray, Barbaros, Emir, Serhat, Özgül olmuştu. Takım oyununun sona erdiği haftada yarışmacılar bireysel olarak mücadele etti. Oynanan dokunulmazlık oyunlarında en zayıf tabağı hazırlayan yarışmacı eleme potasına girdi. Pazar akşamı dörtlü eleme finaline Somer şefin imza tabağını en zayıf hazırlayan Eray, MasterChef Türkiye’ye beşinci olarak veda etti.