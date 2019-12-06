MasterChef Türkiye'de birinci büyük sürpriz olacak!
Akşam yazarı Barış Kocaoğlu, büyük bir izleyici kitlesi olan ve yayınlandığı günler reyting rekorları kırmayı başaran MasterChef Türkiye yarışmasını köşe yazısına taşıdı.
Barış Kocaoğlu'nun o yazının o bölümü şöyle:
Reytinglerden de belli olduğu üzere MasterChef bu sene özellikle çok iyi. Ben açıkçası sıkı takipçilerinden biri olarak en keyif aldığım sezonu izliyorum. Ustalar zaten çok iyi ancak yarışmacılar da programa ayrı renk kattı bu yıl. Öyle favori isimler son 8’e gelmeden elendi ki şu an kalan 8 isim de 100% favori. Tahmin hakkımı kullanırsam, son 3’e Batuhan, Cemre ve Ekin kalır. Birinci büyük sürpriz olacak şu saatten sonra.