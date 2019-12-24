Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9473
  • 6,5977
  • 285.097
  • 113255
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. MasterChef Türkiye ne zaman final yapacak? Somer şef final haftası programını açıkladı

MasterChef Türkiye ne zaman final yapacak? Somer şef final haftası programını açıkladı

MasterChef Türkiye ne zaman final yapacak" Somer şef final haftası programını açıkladı

TV8'de ekrana gelen MasterChef Türkiye'de final haftası heyecanı başladı. Son 4 yarışmacının kaldığı programın ne zaman biteceği ise merak konusu oldu. Jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu ise MasterChef'in finaliyle ilgili açıklamada bulundu.

MasterChef Türkiye, 73 bölümü ile final haftasına başladı. Ağustos ayında yirmi yarışmacı ile başlayan ve heyecan dolu bir sezon sonrasında MasterChef Türkiye'de şampiyon kim belli olacak merak ediliyor. Somer şef, 2019 MasterChef Türkiye'de final haftası neler olacak anlattı. Çarşamba günü hariç altı günü ekrana gelecek MasterChef'te heyecan dolu bir hafta yaşanacak.

MASTERCHEF NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

MasterChef'in final haftası programını açıklayan Somer Sivrioğlu, büyük finalin 29 Aralık Pazar günü yapılacağını duyurdu. İşte Somer Şef'in açıklamaları:

"Pazartesi, salı ve perşembe gecesi eleme öncesi oyunlarımızı oynuyoruz. Her gün 3 bireysel oyun oynayacağız.
Bunlardan birincisi Türk ve uluslararası klasikler olacak. İkincisi yaratıcılık ve ürün üzerine bir oyun oynayacağız. Üçüncüsü ise şeflerin imza yemekleri olacak.

Her oyundan sonra her şef 10 üzerinden yaptığınız tabağa puan verecek. 3 oyunun toplamında 90 puan üzerinden
en az puan alan yarışmacı bu gece birinci eleme adayı olacak. Salı ve perşembe akşamları 2. ve 3. eleme adayları belli olacak. Cuma günü ise elemeye kalan 3 aday yine 3 oyun oynayacak. En az puan alan yarışmacı MasterChef 4.'sü olarak veda edecek.

Cumartesi gecesi ise kalan 3 yarışmacı mücadele edecek. En az puanı alan isim 3. olacak. Pazar akşamı ise büyük finale kalan 2 yarışmacı MasterChef 2019'un şampiyonu olmak için mücadele edecek."


'Canımı canına kattım, en değerli hediyeni verdim'
'Kimse kimsenin yuvasını yıkamaz'
Burak Özçivit'in hayranları bunu da yaptı!
Can Tunalı ve Ayşe Özyılmazel aşk mı yaşıyor?
Oyuncu Ebru Şahin'e albüm teklifi
<p>Olay,  geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi yakınlarında yaş

Bakırköy´de Lise Öğrencilerinin Kavgası Kanlı Bitti

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Merkez Bankası'ndan flaş çağrı! Son tarih 31 Aralık

Binlerce yıllık doğal oluşumlu sarnıç ve mağaralar dikkat çekiyor